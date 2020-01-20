Вести Севастополь 20.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Крещенские купания в Севастополе. Сколько оказалось желающих войти в холодную воду? И зачем в воде во время обряда постоянно находились водолазы?
– Чем для строителя и владельцев квартиры на улице Курчатова закончился ремонт кровли и кто возместит ущерб?
– Обеспечение работой и жильем. Как хотят привлекать врачей и медсестер в здравоохранение Севастополя?
– 5 раз выйти замуж за одного мужчину, не подходить по гороскопу, но прожить вместе 60 лет. Две севастопольские пары вместе отметили бриллиантовые свадьбы.
Источник: Вести.Севастополь