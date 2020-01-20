Вести Севастополь 20.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Руководитель ГУП «Севтеплоэнерго» уволен. Мусор после ремонта дорог нужно убрать. Какие еще решения были приняты сегодня в городском правительстве?

– Чем для строителя и владельцев квартиры на улице Курчатова закончился ремонт кровли и кто возместит ущерб?

– Как в Севастополе и Крыму хотят изменить систему набора на медицинские специальности в учебных заведениях?

– Не подходить по гороскопу, но прожить вместе 60 лет. Две севастопольские пары отметили бриллиантовые свадьбы.

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Источник: Вести.Севастополь