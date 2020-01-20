Вести Севастополь 20.01.2020. Выпуск 17:00

20 января 2020     14
Вести Севастополь 20.01.2020

Главные темы выпуска:

– Власти города получают большое количество жалоб на качество отопления. Какие организационные выводы уже сделаны?

– В одной из севастопольских квартир обрушился потолок. Что стало причиной ЧП? И кто должен возместить ущерб?

– Весной у Севастополя появится стратегия развития туризма. Какой она будет? И для чего принимается документ?

– Севастопольцы отметили Крещение Господне. В купаниях приняли участие около пяти тысяч человек.

– По Крымскому мосту прошёл сотый состав. Сколько пассажиров уже воспользовались услугами компании-перевозчика?

Источник: Вести.Севастополь

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