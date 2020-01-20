Вести Севастополь 20.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Власти города получают большое количество жалоб на качество отопления. Какие организационные выводы уже сделаны?
– В одной из севастопольских квартир обрушился потолок. Что стало причиной ЧП? И кто должен возместить ущерб?
– Весной у Севастополя появится стратегия развития туризма. Какой она будет? И для чего принимается документ?
– Севастопольцы отметили Крещение Господне. В купаниях приняли участие около пяти тысяч человек.
– По Крымскому мосту прошёл сотый состав. Сколько пассажиров уже воспользовались услугами компании-перевозчика?
Источник: Вести.Севастополь