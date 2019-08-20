Вести Севастополь 20.08.2019. Выпуск 17:00

20 августа 2019     14
Вести Севастополь 20.08.2019

Главные темы выпуска:

– Итоги работы Законодательного собрания за пять лет. И какие вопросы депутаты обсудили на сегодняшнем заседании?

– Легко ли управлять буксиром? И как научить его вальсировать? Один день из жизни рейдового буксира Черноморского флота.

– 10 миллионов рублей выделено на ремонт участка улицы Гоголя. Почему работы планируют вести ночью?

– Итоги приёмной кампании – больше половины первокурсников приехали с материковой части страны. Востребованы ли новые специальности? И какие профессии всегда вне конкуренции?

 

Источник: Вести.Севастополь

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