Вести Севастополь 20.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Итоги работы Законодательного собрания за пять лет. И какие вопросы депутаты обсудили на сегодняшнем заседании?
– Легко ли управлять буксиром? И как научить его вальсировать? Один день из жизни рейдового буксира Черноморского флота.
– 10 миллионов рублей выделено на ремонт участка улицы Гоголя. Почему работы планируют вести ночью?
– Итоги приёмной кампании – больше половины первокурсников приехали с материковой части страны. Востребованы ли новые специальности? И какие профессии всегда вне конкуренции?
Источник: Вести.Севастополь