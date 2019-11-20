Вести Севастополь 20.11.2019. Выпуск 11:25

20 ноября 2019     21
Вести Севастополь 20.11.2019

Главные темы выпуска:

– Масштабный дорожный ремонт. Что происходит на мосту через суходол, и как меняется транспортная схема в центре города?

– Озеленение не ради красоты, а с расчетом. в Севастополе прошла всероссийская акция «Сохраним лес».

– Что изменится в отечественном виноделии после принятия нового закона? Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, поддерживающий местных производителей.

– Не машина, а игрушка! Почему водители «Жуков» считают себя особенными? В Севастополе прошел слет владельцев автомобилей Фольксваген Битл.

Источник: Вести.Севастополь

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