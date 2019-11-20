Вести Севастополь 20.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Масштабный дорожный ремонт. Что происходит на мосту через суходол, и как меняется транспортная схема в центре города?
– Озеленение не ради красоты, а с расчетом. в Севастополе прошла всероссийская акция «Сохраним лес».
– Что изменится в отечественном виноделии после принятия нового закона? Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, поддерживающий местных производителей.
– Не машина, а игрушка! Почему водители «Жуков» считают себя особенными? В Севастополе прошел слет владельцев автомобилей Фольксваген Битл.
Источник: Вести.Севастополь