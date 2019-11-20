Вести Севастополь 20.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Снос дореволюционного здания в центре Севастополя. Насколько законны действия строителей?

– В Госдуме в первом чтении принят закон о виноделии. Как государство будет помогать отрасли?

– Севастопольский госуниверситет готовится открыть представительство в Сирии. Подробности проекта – в эксклюзивном интервью ректора вуза Владимира Нечаева.

– Почему ребёнка могут не взять в школу? И как дорогу к знаниям упростила прокуратура?

– Театры Севастополя поблагодарили за активное участие во всероссийском марафоне. Какие творческие планы у коллективов на следующий год?

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Источник: Вести.Севастополь