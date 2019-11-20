Вести Севастополь 20.11.2019. Выпуск 20:45

– И слёт «жуководов». Как проводят свободное время поклонники редких автомобилей?

– Сегодня всемирный день ребёнка. Какие мероприятия прошли в Севастополе?

– Обыкновенный героизм. В Севастополе издана книга в память о Павле Бондареве, спасшего двух детей ценой своей жизни.

Сколько нужно России жителей для нормального функционирования нынешней модели экономики? Новость о том, что поскольку в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи, Минздрав выставил на общественное …



О севастопольце, спасшем двоих детей, издали книгу Отдал свою жизнь за две детские. Сегодня в Севастополе презентовали биографический роман о Павле Бондареве. Семь лет назад на улице …



Вести Севастополь 20.11.2019. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – Обыкновенный героизм. В Севастополе издана книга в память о Павле Бондареве, спасшего двух детей ценой своей …



Эксперт оценил идею внеплановых медосмотров водителей 20:50 Гендиректор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения при ГИБДД Андрей Погребняк прокомментировал совместную инициативу Минздрава и МВД отправлять …

