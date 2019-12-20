Вести Севастополь 20.12.2019. Выпуск 14:25

– И где ещё на выходных предновогодние гуляния? Программа культурных событий в рубрике «Афиша».

– Балаклава первой празднует приближение Нового года. Главное украшение – разноцветная ёлка. Чем она похожа на ёлку на площади Нахимова?

– Как спортивные санкции против России отразятся на карьере наших чемпионов?

– В Севастополе выбрали спортсменов года. Их победам аплодировали в Британии и Болгарии.

– «Горьковский комсомолец» отправился на утилизацию. Для буксировки субмарины временно перекрыт рейд.

Поезда в Крым в 2020 году перевезут более трех миллионов пассажиров Министерство транспорта Крыма прогнозирует, что около 3 млн пассажиров воспользуются железнодорожным сообщением в курортный сезон 2020 года. Об этом Крыминформу …



Депутат-единоросс подарил детям новогодние подарки со своей фотографией В Ульяновске дети получили сладкие новогодние подарки с фотографией депутата гордумы от «Единой России» Антона Антипова. Конфеты раздали в школах и …



Вести Севастополь 20.12.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – «Горьковский комсомолец» отправился на утилизацию. Для буксировки субмарины временно перекрыт рейд. – В Севастополе выбрали спортсменов …



В Севастополе наградили «Спортсменов года» Премия с аналогичным названием была учреждена в городе пять лет назад, чтобы поддержать талантливых воспитанников спортшкол и региональных спортивных федераций. …

