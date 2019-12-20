Вести Севастополь 20.12.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– «Горьковский комсомолец» отправился на утилизацию. Для буксировки субмарины временно перекрыт рейд.
– В Севастополе выбрали спортсменов года. Их победам аплодировали в Британии и Болгарии.
– Как спортивные санкции против России отразятся на карьере наших чемпионов?
– Балаклава первой празднует приближение Нового года. Главное украшение – разноцветная ёлка. Чем она похожа на ёлку на площади Нахимова?
– И где ещё на выходных предновогодние гуляния? Программа культурных событий в рубрике «Афиша».
Источник: Вести.Севастополь