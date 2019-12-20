Вести Севастополь 20.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– «Горьковский комсомолец» отправили на утилизацию. Куда подводную лодку оттравили? И какой новый буксир получил Черноморский флот?

– Продолжение «Динопарка». На улице Павла Корчагина открыли обновлённый сквер. Постарались учесть все пожелания местных жителей. Но почему люди переживают за сохранность зелёной зоны?

– Вырубка и хищение. В городе расследуют сразу два случая повреждения деревьев.

– Уменьшенная копия главной. В Балаклаве установили новую ёлку.

– Добрая акция перед Новым годом. В Севастополе собрали средства для онкобольных детей.

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Источник: Вести.Севастополь