Вести Севастополь 21.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

-Большую Морскую и подъезды к ней перекрывают на две недели. Как будет организовано движение общественного транспорта?

– Система антитеррористической безопасности подогрела конфликт в одном из общежитий Севастополя. Какой выход видят власти, руководство колледжа и сами жители?

– Подготовка к единому госэкзамену. На помощь учителям пришли психологи. Что пишут в сочинениях школьники и их родители?

– В Севастополе вновь собрались рок-музыканты. Почему фестиваль “Рок-н-ролл на Рождество” пришлось проводить в цирке накануне Крещения?

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Источник: Вести.Севастополь