Вести Севастополь 21.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
-Большую Морскую и подъезды к ней перекрывают на две недели. Как будет организовано движение общественного транспорта?
– Система антитеррористической безопасности подогрела конфликт в одном из общежитий Севастополя. Какой выход видят власти, руководство колледжа и сами жители?
– Подготовка к единому госэкзамену. На помощь учителям пришли психологи. Что пишут в сочинениях школьники и их родители?
– В Севастополе вновь собрались рок-музыканты. Почему фестиваль “Рок-н-ролл на Рождество” пришлось проводить в цирке накануне Крещения?
Источник: Вести.Севастополь