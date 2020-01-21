Вести Севастополь 21.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В центре Севастополя на две недели вводится новая схема движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Как меняют маршруты общественного транспорта? И как быть автовладельцам?
– Выездной рейд департамента транспорта в Балаклаве. Какие нарушения выявлены в работе водителей автобусов?
– В Севастополе продолжается ремонт лестниц. Почему даже после завершения работ некоторые конструкции не становятся удобнее? Какие замечания у горожан?
– В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество». Один из крупнейших музыкальных форумов города готовится отметить двадцатилетний юбилей.
Источник: Вести.Севастополь