Вести Севастополь 21.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В центре Севастополя на две недели вводится новая схема движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Как меняют маршруты общественного транспорта? И как быть автовладельцам?

– Выездной рейд департамента транспорта в Балаклаве. Какие нарушения выявлены в работе водителей автобусов?

– В Севастополе продолжается ремонт лестниц. Почему даже после завершения работ некоторые конструкции не становятся удобнее? Какие замечания у горожан?

– В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество». Один из крупнейших музыкальных форумов города готовится отметить двадцатилетний юбилей.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь