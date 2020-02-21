Вести Севастополь 21.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Новый буксир «Сергей Балк» пополнил состав Черноморского флота. Сегодня на нем был поднят Андреевский флаг.
– От «Саратова» – Саратову. Моряки-черноморцы выступили за новый статус города на Волге.
– Учиться в России для иностранных студентов – престижно, но дорого. Решит ли финансовые трудности новый закон, принятый Госдумой?
– Попытки переписать историю Второй мировой войны представители российских музеев сегодня обсуждают в Севастополе.
– В городе завершился конкурс школьных музеев. Результаты уже известны.
Источник: Вести.Севастополь
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