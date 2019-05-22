Вести Севастополь 21.05.2019 Выпуск 17:00

Для победивших в "Зарнице" артековцев проведут экскурсию по крейсеру "Москва"



Лагерь “Артек” завершил свой третий большой слёт. Дети из всех регионов России и 41 страны сыграли в военно-спортивную игру в Севастополе, где 40 лет назад прошла первая советская “Зарница”. В программе – пешие маршруты, интеллектуальные соревнования, конкурсы медицинской подготовки и военной песни, основы гражданской обороны. Среди полутора тысяч детей на двухдневном слёте в этом году… читать »