Вести Севастополь 21.05.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Продление сроков переоформления садовых участков и решение жилищных проблем госслужащих. Какие законы и поправки к ним были приняты на заседании городского парламента?
– В Инкерман через Голландию. В Севастополе восстановлен привычный маршрут пассажирских катеров.
– Какая судьба ждет самый большой подземный лабиринт Севастополя “Крот”?
– Из белого мрамора и в 4 раза тяжелее прежнего. Когда на Георгиевской скале у мыса Фиолент появится новый крест?
Источник: Вести Севастополя