Вести Севастополь 21.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Первая волна выпускников уже российской “Нахимки”. Вчера еще курсанты, а сегодня офицеры покидают стены училища и отправляются служить.

– В Севастополе прошла репетиция военно-технического форума “Армия-2019”. Какие сюрпризы ждут зрителей?

– В Севастополе задержаны около 40 гастарбайтеров-нелегалов. Что теперь грозит тем, кто помогал им устроиться на работу?

– Ни капли воды! И жара здесь ни при чем. Кто и зачем осушил пруд Туристский в Байдарской долине?

– Севастопольские баскетболисты взяли золото на первенстве Европы в Испании.

Источник: Вести.Севастополь