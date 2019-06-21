Вести Севастополь 21.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Первая волна выпускников уже российской “Нахимки”. Вчера еще курсанты, а сегодня офицеры покидают стены училища и отправляются служить.
– В Севастополе прошла репетиция военно-технического форума “Армия-2019”. Какие сюрпризы ждут зрителей?
– В Севастополе задержаны около 40 гастарбайтеров-нелегалов. Что теперь грозит тем, кто помогал им устроиться на работу?
– Ни капли воды! И жара здесь ни при чем. Кто и зачем осушил пруд Туристский в Байдарской долине?
– Севастопольские баскетболисты взяли золото на первенстве Европы в Испании.
Источник: Вести.Севастополь