Вести Севастополь 21.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Долгострой на улице Шевченко введён в эксплуатацию! Теперь предстоит решить вопрос с благоустройством территории.
– Две с половиной тысячи километров на скорой. Севастопольские медики принимают участие в конкурсе профмастерства в Чебоксарах.
– В Севастополь приехала большая делегация поисковиков из Калининграда. Какие находки были сделаны за время экспедиции?
– Организаторы фестиваля XFest обещают в этот раз сделать акцент на транспортной доступности. Какой будет программа фестиваля?
Источник: Вести.Севастополь