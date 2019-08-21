Вести Севастополь 21.08.2019. Выпуск 17:00

21 августа 2019     8
Вести Севастополь 21.08.2019

Главные темы выпуска:

– Долгострой на улице Шевченко введён в эксплуатацию! Теперь предстоит решить вопрос с благоустройством территории.

– Две с половиной тысячи километров на скорой. Севастопольские медики принимают участие в конкурсе профмастерства в Чебоксарах.

– В Севастополь приехала большая делегация поисковиков из Калининграда. Какие находки были сделаны за время экспедиции?

– Организаторы фестиваля XFest обещают в этот раз сделать акцент на транспортной доступности. Какой будет программа фестиваля?

Источник: Вести.Севастополь

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