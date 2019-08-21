Вести Севастополь 21.08.2019. Выпуск 17:00

– Организаторы фестиваля XFest обещают в этот раз сделать акцент на транспортной доступности. Какой будет программа фестиваля?

– В Севастополь приехала большая делегация поисковиков из Калининграда. Какие находки были сделаны за время экспедиции?

– Две с половиной тысячи километров на скорой. Севастопольские медики принимают участие в конкурсе профмастерства в Чебоксарах.

– Долгострой на улице Шевченко введён в эксплуатацию! Теперь предстоит решить вопрос с благоустройством территории.

«Яндекс» рассказал, как россияне ищут фильмы, если не помнят их название Поисковик изучил около 18 миллионов запросов и выяснил закономерности и популярные слова. В блоге Яндекса рассказали о результатах: чаще всего в запросах …



Как жительнице Крыма удалось съездить в Европу по украинскому паспорту С 2014 года для жителей Крыма стало невозможным оформление документов для поездок в страны Европы. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, …



Вести Севастополь 21.08.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Долгострой на улице Шевченко введён в эксплуатацию! Теперь предстоит решить вопрос с благоустройством территории. – Две …



Поисковики из Калининграда и Чебоксар обнаружили в Севастополе останки красноармейцев На 101-й высоте, одной из ключевых точек обороны города в Великую Отечественную войну, волонтёры проекта “Вахта памяти” сегодня закончили раскопки. …

