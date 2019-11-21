Вести Севастополь 21.11.2019. Выпуск 14:25

21 ноября 2019     23
Вести Севастополь 21.11.2019

Главные темы выпуска:

– На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес? В Севастополе открылся форум для предпринимателей «Мой бизнес».

– Проинспектировать работы по благоустройству скверов и пешеходных переходов выехали представители правительства и Заксобрания.

– Книгу о человеке, который спас двух подростков ценой собственной жизни, презентовали в Севастополе..

– Севастополец Максим Коптяков стал трёхкратным чемпионом России по боксу, но  этого спортсмену недостаточно.

 

Источник: Вести.Севастополь

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