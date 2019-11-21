Вести Севастополь 21.11.2019. Выпуск 14:25

– Севастополец Максим Коптяков стал трёхкратным чемпионом России по боксу, но этого спортсмену недостаточно.

– Книгу о человеке, который спас двух подростков ценой собственной жизни, презентовали в Севастополе..

– Проинспектировать работы по благоустройству скверов и пешеходных переходов выехали представители правительства и Заксобрания.

– На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес? В Севастополе открылся форум для предпринимателей «Мой бизнес».

Россияне погрязли как в болоте в автокредитах Рост автокредитования можно объяснить несколькими причинами. Выросшими в цене автомобилями, программами господдержки. И даже амбициозностью национального характера. Но появилась новая …



В Севастополе осудили педофила, который изнасиловал двух малолетних девочек Нахимовский районный суд приговорил местного жителя 1982 года рождения к 14 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. …



Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, пройдёт в СЦКиИ 22 ноября в 17:00 в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу: улица Ленина, 25, состоится праздничный концерт, посвящённая Дню …



Правила медосмотра для водителей пока останутся прежними Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай написал в своем Telegram-канале, что вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей в …

