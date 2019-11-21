Вести Севастополь 21.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– На какую поддержку от государства может рассчитывать малый бизнес? В Севастополе открылся форум для предпринимателей «Мой бизнес».
– Проинспектировать работы по благоустройству скверов и пешеходных переходов выехали представители правительства и Заксобрания.
– Книгу о человеке, который спас двух подростков ценой собственной жизни, презентовали в Севастополе..
– Севастополец Максим Коптяков стал трёхкратным чемпионом России по боксу, но этого спортсмену недостаточно.
Источник: Вести.Севастополь