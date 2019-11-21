Вести Севастополь 21.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– 14 общественных пространств должны быть готовы в Севастополе к концу месяца. Как обстоят дела в сквере в районе улицы Маринеско?

– Военная полиция Черноморского флота отразила атаку условных диверсантов. Почему учения пошли по неожиданному сценарию?

– Семейные реликвии переданы в севастопольский музей. Личные вещи участника освобождения города подарила вдова офицера.

– Где взять стартовый капитал для своего дела? Государственная поддержка и советы от бизнес-гуру. В Севастополе стартовал форум «Мой бизнес».

– Сегодня международный день телевидения. Почему новости остаются одним из самых популярных жанров? И как работает крупнейшая в стране сеть телерадиокомпаний?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь