Вести Севастополь 21.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– 14 общественных пространств должны быть готовы в Севастополе к концу месяца. Как обстоят дела в сквере в районе улицы Маринеско?
– Военная полиция Черноморского флота отразила атаку условных диверсантов. Почему учения пошли по неожиданному сценарию?
– Семейные реликвии переданы в севастопольский музей. Личные вещи участника освобождения города подарила вдова офицера.
– Где взять стартовый капитал для своего дела? Государственная поддержка и советы от бизнес-гуру. В Севастополе стартовал форум «Мой бизнес».
– Сегодня международный день телевидения. Почему новости остаются одним из самых популярных жанров? И как работает крупнейшая в стране сеть телерадиокомпаний?
Источник: Вести.Севастополь