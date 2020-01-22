Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 11:25

22 января 2020     17
Вести Севастополь 22.01.2020

Главные темы выпуска:

– Реконструкция, которую ждали годами. От проспекта Острякова до улицы Пожарова проложат новый водовод.

– В Севастополе появилась самодельная канатная дорога. Какие нарекания у севастопольцев вызывает ремонт лестниц и как будут исправлять недочеты?

– Чай на сосновых шишках, подкормка для животных и готовое удобрение. Как в Севастополе после праздников перерабатывают елки?

– Пересесть на трехколесный велосипед и избавиться от болезней. Как изобретение севастопольского пенсионера помогло не только ему, но и его соседям?

Источник: Вести.Севастополь

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