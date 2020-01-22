Главные темы выпуска:
– Реконструкция, которую ждали годами. От проспекта Острякова до улицы Пожарова проложат новый водовод.
– В Севастополе появилась самодельная канатная дорога. Какие нарекания у севастопольцев вызывает ремонт лестниц и как будут исправлять недочеты?
– Чай на сосновых шишках, подкормка для животных и готовое удобрение. Как в Севастополе после праздников перерабатывают елки?
– Пересесть на трехколесный велосипед и избавиться от болезней. Как изобретение севастопольского пенсионера помогло не только ему, но и его соседям?
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 11:25
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