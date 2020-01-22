Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– В новый год с новой техникой. Севастопольскому управлению МЧС подарили два новых катера и автолестницу.
– Изобретение севастопольского пенсионера помогло ему избавиться от болезней. Как трехколесный велосипед смог изменит жизнь и его, и соседей?
– Чай на сосновых шишках, подкормка для животных и готовое удобрение. Как в Севастополе после праздников перерабатывают елки?
– Первый студийный альбом презентовала севастопольская группа «Тургенев-бэнд». Как из сотен написанных песен музыканты выбрали только 11 и как в этом помог калейдоскоп?
Источник: Вести.Севастополь