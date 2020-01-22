Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 17:00

– Творческий путь длиной в 20 лет. Севастопольская группа «Тургенев-band» презентовала первый студийный альбом.

– Пересесть на велосипед, чтобы поправить здоровье. Житель Севастополя собрал необычное транспортное средство и уже стал местной знаменитостью.

– В апреле прямое железнодорожное сообщение соединит Севастополь и Москву!

– Фасады, опасные для жизни. В Севастополе из-за угрозы обрушения сносят балконы.

В Севастополе перестали ходить паромы Уважаемые жители и гости города, из-за ухудшения погодных условий движение парома по направлению «Артбухта – Северная (пл. Захарова)» приостановлено. Пассажирские …



Внимание! В Севастополе перестали ходить троллейбусы № 4, 5, 14, 19 В связи с аварией в электросетях “Севастопольэнерго” на участке от улицы Шабалина до перекрёстка улиц Токарева-Руднева движение троллейбусов на маршрутах …



Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Фасады, опасные для жизни. В Севастополе из-за угрозы обрушения сносят балконы. – Техника, которая помогает спасать …



В Севастополе откроются центры игровой адаптации дошкольников В двух севастопольских детских садах, рамках национального проекта «Демография», созданы центры для занятий с детьми раннего возраста. Комплексы созданы для помощи …

