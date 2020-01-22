Вести Севастополь 22.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Фасады, опасные для жизни. В Севастополе из-за угрозы обрушения сносят балконы.
– Техника, которая помогает спасать жизни. Итоги работы спасатели подводят наглядно. Какими образцами пополнится парк спецтранспорта?
– В апреле прямое железнодорожное сообщение соединит Севастополь и Москву!
– Пересесть на велосипед, чтобы поправить здоровье. Житель Севастополя собрал необычное транспортное средство и уже стал местной знаменитостью.
– Творческий путь длиной в 20 лет. Севастопольская группа «Тургенев-band» презентовала первый студийный альбом.
Источник: Вести.Севастополь