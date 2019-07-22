Вести Севастополь 22.07.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Самозахват, нецелевое использование и перепланировка. Можно ли узаконить объект, если он не соответствует градостроительным нормам? Инспекторы ДИЗО провели рейд по объектам недвижимости, находящимся в собственности у бизнесменов.
– До пляжа не дойти. В работу пансионата «Изумруд» в Ласпи вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство проверяло, обеспечен ли инвалидам беспрепятственный доступ к пляжу.
– 25 гектаров для науки – севастопольские студенты будут экспериментировать с виноградом и вином.
– Всемирный день шахмат в Севастополе отметили настоящими битвами на досках. Как в городе готовят будущих чемпионов?
Источник: Вести.Севастополь