Вести Севастополь 22.07.2019. Выпуск 14:25

22 июля 2019     30
Вести Севастополь 22.07.2019

Главные темы выпуска:

– Кадровые вопросы, транспортный коллапс, строительство школ и детских садов. Что ещё сегодня обсудили в правительстве города? 

– Самозахват, нецелевое использование и перепланировка. Можно ли узаконить объект, если он не соответствует градостроительным нормам? Инспекторы ДИЗО провели рейд по объектам недвижимости, находящимся в собственности у бизнесменов.

– До пляжа не дойти. В работу пансионата «Изумруд» в Ласпи вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство проверяло, обеспечен ли инвалидам беспрепятственный доступ к пляжу.

– 25 гектаров для науки – севастопольские студенты будут экспериментировать с виноградом и вином.

– Всемирный день шахмат в Севастополе отметили настоящими битвами на досках. Как в городе готовят будущих чемпионов?

– Пятилетие боевого братства в Севастополе. О чем вспоминают ветераны и их жены?

Источник: Вести.Севастополь

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