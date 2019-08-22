Вести Севастополь 22.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Участки с недостроенными зданиями в бухте Круглая могут изъять в пользу города. А контракт с оператором пляжа Омега может быть расторгнут.

– В Севастополе развернули самый большой на Крымском полуострове триколор. Сегодня день российского флага.

– Ручной труд или механизированная уборка? На севастопольской агрофирме тестируют новую технику. Выводы сделают после оценки качества вина.

– Проект севастопольских учёных бьёт рекорды: 60 тысяч посещений в сутки. Скоро информационные табло могут появиться и на прогулочных катерах.

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Источник: Вести.Севастополь