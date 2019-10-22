Вести Севастополь 22.10.2019. Выпуск 11:25

22 октября 2019     41
Вести Севастополь 22.10.2019

Главные темы выпуска:

– День призывника на базе ракетных катеров Черноморского флота. Чем служба на флоте привлекает молодых людей?

– Семь операций в день, возможно ли? Урологи горбольницы №9 хотят увеличить число хирургических вмешательств.

– «Театральная улица» завершила сезон. Впереди новая локация и новые представления. Когда и где снова появится огромный белый шатер?

– «Что? Где? Когда?» для школьников Севастополя. Кого берут в команду, какие вопросы показались участникам наиболее сложными и как получить хрустальную сову?

 

 

Источник: Вести.Севастополь

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