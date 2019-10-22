Вести Севастополь 22.10.2019. Выпуск 17:00

22 октября 2019     14
Вести Севастополь 22.10.2019

Главные темы выпуска:

– Депутаты Законодательного собрания изменили Устав города. Зачем? И какие еще решения приняты на сегодняшнем заседании?

– День призывника на Черноморском флоте. Визит на базу ракетных катеров может повлиять на выбор профессии для двухсот молодых людей.

– Пробки в центре Севастополя. Почему утром остановилось движение троллейбусов?

– Первый сеанс в отремонтированном кинотеатре “Россия” состоится в Новый год. По технологической оснащённости кинотеатр может стать лучшим в Крыму.

– Один из древнейших видов единоборств. В Севастополе прошёл городской чемпионат по панкратиону.

Источник: Вести.Севастополь

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