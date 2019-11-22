Вести Севастополь 22.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Родом из Франции, но выращены в Севастополе. Почему спат устриц покупают за границей и в чем уникальность вкусовых качеств местного товара?
– У кого брать разрешение, чтобы полетать над полуостровом? И на какую сумму могут “влететь” владельцы “мультикоптеров” за несоблюдение правил?
– Крымчане будут помнить о долгах до последней крошки хлеба. Почему заплатить налоги призывают уже рыжие коты, кинотеатры и продукты питания?
– Не просто собрать, а еще и получить деньги за опавшую листву. Куда увозят листья с улиц города?
– Как можно заработать на социальных сетях, в Севастополе рассказывают звёзды Инстаграма. В городе завершается форум «Мой бизнес».
Источник: Вести.Севастополь