Вести Севастополь 22.11.2019. Выпуск 17:00

22 ноября 2019     21
Вести Севастополь 22.11.2019

Главные темы выпуска:

– Родом из Франции, но выращены в Севастополе. Почему спат устриц покупают за границей и в чем уникальность вкусовых качеств местного товара?

– У кого брать разрешение, чтобы полетать над полуостровом? И на какую сумму могут “влететь” владельцы “мультикоптеров” за несоблюдение правил?

– Крымчане будут помнить о долгах до последней крошки хлеба. Почему заплатить налоги призывают уже рыжие коты, кинотеатры и продукты питания?

– Не просто собрать, а еще и получить деньги за опавшую листву. Куда увозят листья с улиц города?

– Как можно заработать на социальных сетях, в Севастополе рассказывают звёзды Инстаграма. В городе завершается форум «Мой бизнес».  

Источник: Вести.Севастополь

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