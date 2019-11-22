Вести Севастополь 22.11.2019. Выпуск 20:45

22 ноября 2019     17
Вести Севастополь 22.11.2019

Главные темы выпуска:

– Новый подрядчик назвал сроки окончания реконструкции Камышового шоссе. Когда запустят полноценное движение?

– Родом из Франции, но выращены в Севастополе. Почему спат устриц покупают заграницей и в чем уникальность вкусовых качеств местного товара?

– Не просто собрать, а получить деньги за опавшую листву. И на чём ещё можно заработать, начинающим предпринимателям рассказали звёзды Instagram.

– И о Севастополе за три минуты. Презентационный ролик о городе занял призовое место в международном конкурсе.

Источник: Вести.Севастополь

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