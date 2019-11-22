Вести Севастополь 22.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Новый подрядчик назвал сроки окончания реконструкции Камышового шоссе. Когда запустят полноценное движение?
– Родом из Франции, но выращены в Севастополе. Почему спат устриц покупают заграницей и в чем уникальность вкусовых качеств местного товара?
– Не просто собрать, а получить деньги за опавшую листву. И на чём ещё можно заработать, начинающим предпринимателям рассказали звёзды Instagram.
– И о Севастополе за три минуты. Презентационный ролик о городе занял призовое место в международном конкурсе.
Источник: Вести.Севастополь