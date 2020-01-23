Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 11:25

23 января 2020     25
Вести Севастополь 23.01.2020

Главные темы выпуска:

– Из-за ремонта здания пешеходы пошли на дорогу. Почему до начала работ строители не позаботились о пешеходном коридоре и освещении?

– Как сохранить облик исторического центра, но при этом разрушить опасные конструкции? Почему снос входных групп и балконов на ул. Терещенко начали без спроса жителей дома? И вернут ли ему прежний вид?

– На помощь в изучении истории Севастополя ученикам приходят гаджеты, квесты и Инстаграм. Как школьники создают оригинальные экскурсии по знаковым местам Севастополя?

-Севастопольские лучники готовятся к чемпионату России. А соревнования по мини-футболу уже на стадии завершения. Последние новости из мира спорта.

Источник: Вести.Севастополь

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