Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Из-за ремонта здания пешеходы пошли на дорогу. Почему до начала работ строители не позаботились о пешеходном коридоре и освещении?
– Зачем в 21 веке менять шариковую ручку на перьевую? Как почерк влияет на успеваемость и зачем в некоторых школах используют советские образцы прописей?
– На помощь в изучении истории Севастополя ученикам приходят квесты и Инстаграм. Как школьники создают экскурсии по знаковым местам в Севастополе?
– Севастопольские лучники готовятся к чемпионату России. Соревнования по мини-футболу уже на стадии завершения. Последние новости из мира спорта.
Источник: Вести.Севастополь
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