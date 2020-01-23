Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 14:25

23 января 2020     16
Вести Севастополь 23.01.2020

Главные темы выпуска:

– Из-за ремонта здания пешеходы пошли на дорогу. Почему до начала работ строители не позаботились о пешеходном коридоре и освещении?

– Зачем в 21 веке менять шариковую ручку на перьевую? Как почерк влияет на успеваемость и зачем в некоторых школах используют советские образцы прописей?

– На помощь в изучении истории Севастополя ученикам приходят квесты и Инстаграм. Как школьники создают экскурсии по знаковым местам в Севастополе?

– Севастопольские лучники готовятся к чемпионату России. Соревнования по мини-футболу уже на стадии завершения. Последние новости из мира спорта.

Источник: Вести.Севастополь

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