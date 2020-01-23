Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 17:00

23 января 2020     17
Вести Севастополь 23.01.2020

Главные темы выпуска:

– Последствия непогоды. Закрыто паромное сообщение, отменён катер, аварийные службы приведены в состояние повышенной готовности.

– Началась реконструкция спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. Каковы сроки строительства?

– В Севастопольском госуниверситете подводят итоги подводных археологических исследований. Что обнаружили у берегов Сирии?

– Оригинальные исторические экскурсии разрабатывают севастопольские школьники. Лучшие гиды соревнуются за путёвку на всероссийский конкурс.

– Севастопольские лучники уже готовятся представить город на чемпионате страны.

Источник: Вести.Севастополь

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