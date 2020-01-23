Вести Севастополь 23.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Последствия непогоды. Закрыто паромное сообщение, отменён катер, аварийные службы приведены в состояние повышенной готовности.
– Началась реконструкция спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. Каковы сроки строительства?
– В Севастопольском госуниверситете подводят итоги подводных археологических исследований. Что обнаружили у берегов Сирии?
– Оригинальные исторические экскурсии разрабатывают севастопольские школьники. Лучшие гиды соревнуются за путёвку на всероссийский конкурс.
– Севастопольские лучники уже готовятся представить город на чемпионате страны.
Источник: Вести.Севастополь