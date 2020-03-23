Вести Севастополь 23.03.2020. Выпуск 11:25

23 марта 2020     17
Вести Севастополь 23.03.2020

Главные темы выпуска:

– В Севастополе заболевших коронавирусом не выявлено. Общественный транспорт обрабатывают дважды в день. А что с машинами частных компаний и такси?

– Школьники учатся учиться дома. Как в режиме повышенной готовности работают детские сады?

– О чистоте, не только духовной, заботятся и в православных храмах. Музеи закрыты для посещения, но проводят экскурсии онлайн. Расскажем, почему виртуальный тур даже интереснее реального.

– Необычный эффект домино. Книга рекордов Гиннесса признала независимость Крыма от Украины. Как севастополец обошёл санкции и добился международного признания своего таланта.

Источник: Вести.Севастополь

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