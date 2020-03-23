Вести Севастополь 23.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Ситуация с коронавирусом под контролем, в Севастополе начнут шить медицинские маски, Большую Морскую обещают сдать в срок. Врио губернатора сегодня общался с прессой.

– Хулиганство или вандализм? Неизвестные осквернили могилы на кладбище, расположенном на Пятом километре.

– Школьники, студенты, спортсмены – дома. А как следят за здоровьем малышей в детских садах?

– Измерить высоту волн, нанести на море сетку и раскрасить воздух. Сегодня – День метеоролога. Из чего еще состоит их работа?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь