Вести Севастополь 23.05.2019 Выпуск 17:00

Двух сотрудников департамента транспорта оштрафовали на 5000 рублей



На 5 000 рублей оштрафовали двух сотрудников департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры за нарушение порядка рассмотрения обращений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя. В ходе проверки прокуратурой установлено, что обращения троих граждан обработаны с нарушением установленного срока. По законодательству, ответы должны быть даны в течение 30 дней. За это на двух сотрудников заведены административные дела…. читать »