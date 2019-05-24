Вести Севастополь 23.05.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Первые итоги модернизации городской медицины. В Сахарной головке после капитального ремонта открылась амбулатория.
– В Севастополе наладили производство собственного асфальта. Каковы перспективы у проекта “Севавтодора”?
– Последний звонок для первого выпуска Нахимовского училища. Чем кадетам запомнились годы учебы?
– Сотня удочек, настоящая уха. И все это – в библиотеке! Как военный пенсионер – любитель рыбалки открыл необычную выставку в поселке Любимовка?
Источник: Вести Севастополя