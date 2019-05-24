Вести Севастополь 23.05.2019 Выпуск 17:00

24 мая 2019     47
Вести Севастополь 23.05

Главные темы выпуска:

– Первые итоги модернизации городской медицины. В Сахарной головке после капитального ремонта открылась амбулатория.

– В Севастополе наладили производство собственного асфальта. Каковы перспективы у проекта “Севавтодора”?

– Последний звонок для первого выпуска Нахимовского училища. Чем кадетам запомнились годы учебы?

– Сотня удочек, настоящая уха. И все это – в библиотеке! Как военный пенсионер – любитель рыбалки открыл необычную выставку в поселке Любимовка?

Источник: Вести Севастополя


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