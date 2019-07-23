Вести Севастополь 23.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В Москве презентовали новый туристический маршрут для любителей вина по городам, входившим в Боспорское царство. А в Севастополе дегустируют лучшие марки.

– На востоке Крыма ученые исследуют затопленный античный полис. Станет ли подводный город туристическим объектом? И что для этого предстоит сделать?

– 70 детей приняли участие в Севастопольском этапе фестиваля «Добрая волна».

– Театр из Омска представляет свои постановки севастопольскому зрителю.

– Масштабная премьера этого лета. Спектакль подбирали к декорациям. “Грифон” покажут в Херсонесе Таврическом.

Источник: Вести.Севастополь