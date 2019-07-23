Вести Севастополь 23.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Даты репетиций морского парада в Севастополе могут измениться! Как будет организовано транспортное сообщение с Северной стороной в эти дни?

– Более миллиона автомобилей. Трафик на Крымском мосту, по сравнению с весной, вырос в два раза.

– ZB-фест готовится поставить новый рекорд. Организаторы ждут не менее тридцати тысяч гостей.

– В Херсонесе Таврическом в эти выходные пройдет фестиваль исторической реконструкции. Мини-музеи, мастер-классы, поединки воинов. Кульминацией станет театральное представление “Грифон”.

– Севастополь – не только культурный, но и спортивный город. В этом году площадки обновят в десяти школах. Тренажёры продолжают устанавливать и во дворах.

Источник: Вести.Севастополь