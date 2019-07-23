Вести Севастополь 23.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Объединить усилия. Владимир Путин поручил правительствам страны и Севастополя скоординировать работу для строительства в городе медицинских учреждений.
– В бухте Ласпи появилась новая ферма по выращиванию мидий и устриц. Как государство помогает предприятиям аквакультуры?
– ZB-фест готовится поставить новый рекорд. Организаторы ждут не менее 30 тысяч гостей.
– А в “Херсонесе Таврическом” уже в эти выходные фестиваль исторической реконструкции! Кульминацией станет театральное представление “Грифон”.
Источник: Вести.Севастополь