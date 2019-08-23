Вести Севастополь 23.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Железнодорожный вокзал Севастополя готов принимать составы с материка. Состояние здания и инфраструктуры проинспектировал министр транспорта России.
– Министр культуры страны обратился в Генеральную прокуратуру. Подрядчики срывают ход строительства объектов в Севастополе.
– В южных регионах России зафиксированы вспышки тропических болезней. А в Севастополе комары атакуют жителей улицы Леваневского.
– В городе открылся ещё один музей. Экспозиция рассказывает об истории бригады кораблей охраны водного района.
– Скоростной поход на Балаклаву.Более 30 экстремалов со всей России участвуют в гонках на гидроциклах.
Источник: Вести.Севастополь