Вести Севастополь 23.08.2019. Выпуск 17:00

– Скоростной поход на Балаклаву.Более 30 экстремалов со всей России участвуют в гонках на гидроциклах.

– В городе открылся ещё один музей. Экспозиция рассказывает об истории бригады кораблей охраны водного района.

– В южных регионах России зафиксированы вспышки тропических болезней. А в Севастополе комары атакуют жителей улицы Леваневского.

– Министр культуры страны обратился в Генеральную прокуратуру. Подрядчики срывают ход строительства объектов в Севастополе.

– Железнодорожный вокзал Севастополя готов принимать составы с материка. Состояние здания и инфраструктуры проинспектировал министр транспорта России.

В Крыму запустили новые автобусные маршруты в Тулу и Пензу Новые транспортные маршруты из Крыму в Тузу и Пензу запустили на полуострове, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики в пятницу. Рейсы …



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Умер режиссер фильма «Кому на Руси жить…» Умер российский режиссер, художник, сценарист и прозаик Михаил Ведышев. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России. «Приносим соболезнования …



В Госдуме предложили отменить ввозные пошлины на электромобили Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил беспошленно ввозить электромобили в Россию, а также отменить для них …

