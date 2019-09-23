Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Фрегат “Адмирал Макаров” идёт на остров Корфу с главной иконой Военно-морского флота. На греческом острове пройдёт “Русская неделя”.

– Кросс Нации с мыслями о телезрителях. В Севастополе день бега посвятили переходу телевещания на цифру. До отключения аналогового сигнала осталось 22 дня.

– Яркая велоночь. Сотни горожан устроили маскарад на колёсах, чтобы быть заметнее для властей. Станет ли в городе больше велодорожек?

– Из-за кого Сергей Полунин увеличил набор в подготовительный класс Академии хореографии? В Севастопроле прошел третий отбор детей.

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Источник: Вести.Севастополь