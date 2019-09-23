Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 14:25

23 сентября 2019     12
Вести Севастополь 23.09.2019

Главные темы выпуска:

– Фрегат “Адмирал Макаров” идёт на остров Корфу с главной иконой Военно-морского флота. На греческом острове пройдёт “Русская неделя”.

– Кросс Нации с мыслями о телезрителях. В Севастополе день бега посвятили переходу телевещания на цифру. До отключения аналогового сигнала осталось 22 дня.

– Яркая велоночь. Сотни горожан устроили маскарад на колёсах, чтобы быть заметнее для властей. Станет ли в городе больше велодорожек?

– Из-за кого Сергей Полунин увеличил набор в подготовительный класс Академии хореографии? В Севастопроле прошел третий отбор детей.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Юридические консультации от «Севастопольских мам»
Юридические консультации от «Севастопольских мам»

Жизнь давно показала, что людям, не сведущим в юриспруденции, в одиночку практически невозможно «победить» систему в вопросах законодательства. Как бы …


Как Алексей Ярусов перечеркнул план Дмитрия Саблина
Как Алексей Ярусов перечеркнул план Дмитрия Саблина

Маргиналы всегда выигрывают. Именно эта известная в политике формула пришла нам в голову, когда внимательно изучили жизненный путь главы Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова. Необходимо …


В "Севавтодоре" рассказали, где в этом году начнётся ремонт дорог
В "Севавтодоре" рассказали, где в этом году начнётся ремонт дорог

Первым начнут ремонтировать маршрут порт Камышовая бухта – бухта Казачья от  до пересечения с ул. Казачьей,  сообщили в пресс-службе ГБУ “Севавтодор”. …


Вести Севастополь 23.09.2019
Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Фрегат “Адмирал Макаров” идёт на остров Корфу с главной иконой Военно-морского флота. На греческом острове пройдёт …


Минфин анонсировал сокращения госслужащих
Минфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Реформа предполагает повышение зарплат …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты