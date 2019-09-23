Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Начало отопительного сезона, ремонт дорог, спасение фисташковой рощи. Какие ещё решения приняты на заседании городского правительства?
– Из Севастополя – в Грецию и Сирию. Экипаж фрегата “Адмирал Макаров” доставит главную икону Военно-морского флота России в страны Средиземноморья.
– В плену под дулом автомата. Зачем журналисты со всей России решили узнать, как это быть заложником?
– Всемирно известная спортсменка Светлана Хисамутдинова приняла участие в “Цифровом забеге” в Севастополе.
Источник: Вести.Севастополь