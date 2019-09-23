Вести Севастополь 23.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Начало отопительного сезона, ремонт дорог, спасение фисташковой рощи. Какие ещё решения приняты на заседании городского правительства?

– Из Севастополя – в Грецию и Сирию. Экипаж фрегата “Адмирал Макаров” доставит главную икону Военно-морского флота России в страны Средиземноморья.

– В плену под дулом автомата. Зачем журналисты со всей России решили узнать, как это быть заложником?

– Всемирно известная спортсменка Светлана Хисамутдинова приняла участие в “Цифровом забеге” в Севастополе.

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Источник: Вести.Севастополь