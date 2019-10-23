Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 11:25

– На сеанс в обновленный кинотеатр «Россия» зрители смогут пойти в новогодние праздники. Что появится в здании после реконструкции?

– Новый проект реконструкции Большой Морской. Какие изменения произошли и как их восприняли члены наблюдательного совета?

– Как офисным помещениям вернуть прежний вид дошкольного учреждения? Новые помещения детского сада №120 на улице Николая Музыки обещают отремонтировать к декабрю.

В Крыму хотят перейти на российские компьютерные программы Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал за пять лет довести уровень защиты информационных систем в регионе почти до 100%. Об этом он заявил 23 …



В Сочи подписан важный и судьбоносный меморандум по Сирии Вечером 23 октября по итогу шестичасовых переговоров между президентами России и Турции был подписан документ, который положил конец операции турецких военных …



Севастопольцу вынесли приговор за экстремистские проповеди Житель села Штурмовое признан виновным в осуществлении экстремистской деятельности. 35-летний мужчина читал закрытые проповеди в одном из религиозных учреждений Севастополя, …



Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – Как офисным помещениям вернуть прежний вид дошкольного учреждения? Новые помещения детского сада №120 на улице Николая …

