Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Как офисным помещениям вернуть прежний вид дошкольного учреждения? Новые помещения детского сада №120 на улице Николая Музыки обещают отремонтировать к декабрю.
– Новый проект реконструкции Большой Морской. Какие изменения произошли и как их восприняли члены наблюдательного совета?
– На сеанс в обновленный кинотеатр «Россия» зрители смогут пойти в новогодние праздники. Что появится в здании после реконструкции?
– Флотский художник готовится получить государственную награду. Черноморский флот представил Сергея Шевченко к званию заслуженного художника России.
Источник: Вести.Севастополь