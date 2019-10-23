Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 11:25

23 октября 2019     11
Вести Севастополь 23.10.2019

Главные темы выпуска:

– Как офисным помещениям вернуть прежний вид дошкольного учреждения? Новые помещения детского сада №120 на улице Николая Музыки обещают отремонтировать к декабрю.

– Новый проект реконструкции Большой Морской. Какие изменения произошли и как их восприняли члены наблюдательного совета?

– На сеанс в обновленный кинотеатр «Россия» зрители смогут пойти в новогодние праздники. Что появится в здании после реконструкции?

– Флотский художник готовится получить государственную награду. Черноморский флот представил Сергея Шевченко к званию заслуженного художника России.

Источник: Вести.Севастополь

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