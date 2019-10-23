Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Обновленный с учетом замечаний. Проект реконструкции Большой Морской представили наблюдательному совету.
– Лучший результат за 10 лет. Виноградари и виноделы подводят итоги сбора урожая.
– Ремонты подъездов и неполадки коммунальных сетей. Что надо сделать инспектору Госжилнадзора, чтобы получить благодарность от жильцов?
– Строгий и требовательный. В Севастополе отмечают 120 лет со дня рождения адмирала Октябрьского.
– Флотский художник готовится получить государственную награду – Сергея Шевченко представили к званию заслуженного художника России.
Источник: Вести.Севастополь