Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 14:25

– Строгий и требовательный. В Севастополе отмечают 120 лет со дня рождения адмирала Октябрьского.

– Ремонты подъездов и неполадки коммунальных сетей. Что надо сделать инспектору Госжилнадзора, чтобы получить благодарность от жильцов?

– Лучший результат за 10 лет. Виноградари и виноделы подводят итоги сбора урожая.

Глава Крыма анонсировал ряд мероприятий по повышению качества мобильной связи на полуострове В 2020 году в Крыму запланировано дооборудование 216 станций до уровня LTE (4G). Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. “Сегодня в …



Капремонт детского сада на улице Николая Музыки планируется завершить до конца года Капитальный ремонт детского сада на улице Николая Музыки, 78-А планируется завершить до конца года. Динамику выполнения строительно-монтажных работ проконтролировал и.о. директора …



На трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе начали монтировать ограждение Общая протяжённость барьерного ограждения, которое планируется установить на «Тавриде» к 2020 году, превысит 700 километров. Компания «ВАД» устанавливает ограждения на …



Вести Севастополь 23.10.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Обновленный с учетом замечаний. Проект реконструкции Большой Морской представили наблюдательному совету. – Лучший результат за 10 …

