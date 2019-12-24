Вести Севастополь 23.12.2019. Выпуск 14:25

– Огни на ёлке и в небе. Сотни севастопольцев пришли на открытие главной ёлки. Зачем после праздника Дед Мороз и Снегурочка отправились в рейд с судебными приставами?

– Острые шутки от школьников. Чем удивила одна четвертая юниор-лиги КВН?

– Год работы Севастопольской ТЭС. Как «светлая» профессия помогает обеспечивать энергобезопасность полуострова?

– Сегодня открывается движение по железнодорожной части Крымского моста. Как это подвигло российских силачей установить новый рекорд?

«В добрый час»: как Путин открыл железнодорожное сообщение на Крымском мосту 23 декабря было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым новую переправу опробовал президент России Владимир Путин. Из Керчи до …



Пострадавший в аварии россиянин ходил с запчастью от машины в ноге восемь дней Россиянин Сергей Носач попал в аварию и ходил с 14-сантиметровым рычагом от машины в ноге восемь дней из-за невнимательности врачей. …



Аварийный мост в Омской области отремонтируют в 2021 году В Калачинском районе Омской области проезд по аварийному мосту через Омь с 1 января разрешен только для легковых автомобилей. Для …



Вести Севастополь 23.12.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Сегодня открывается движение по железнодорожной части Крымского моста. Как это подвигло российских силачей установить новый рекорд? …

