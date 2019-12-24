Вести Севастополь 23.12.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Сегодня открывается движение по железнодорожной части Крымского моста. Как это подвигло российских силачей установить новый рекорд?
– Год работы Севастопольской ТЭС. Как «светлая» профессия помогает обеспечивать энергобезопасность полуострова?
– Острые шутки от школьников. Чем удивила одна четвертая юниор-лиги КВН?
– Огни на ёлке и в небе. Сотни севастопольцев пришли на открытие главной ёлки. Зачем после праздника Дед Мороз и Снегурочка отправились в рейд с судебными приставами?
Источник: Вести.Севастополь