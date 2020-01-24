Вести Севастополь 24.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Восемь студентов Севастопольского госуниверситета попали в больницу с отравлением, еще около 30-ти остаются на амбулаторном лечении.
– Несвоевременная уборка мусора и отсутствие отопления. Специалисты Госжилнадзора вышли в очередной рейд. Каковы итоги?
– Прокладывают путь для кораблей в любых условиях. Штурманы готовятся отметить профессиональный праздник. Почему они до сих пор используют бумажную карту и иногда ориентируются по солнцу?
– 100 лет назад изобрели эскимо. Где можно отведать лакомство, изготовленное по ГОСТу 1941 года?
Источник: Вести.Севастополь