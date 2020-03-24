Вести Севастополь 24.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Живая история. Находки поисковиков помогают узнать о судьбах защитников города. Имя ещё одного участника Великой Отечественной удалось установить. Что рассказал о бойце его брат?

– Что нужно сделать, чтобы поддержать выросший интерес туристов к Севастополю? Несмотря на меры предосторожности, город готовится встречать гостей.

– Мысли глобально, действуй локально. Ученики применили бизнес-стратегию при сборе вторсырья. В какой ещё сфере предприимчивые пятиклассники решили проявить себя?

– И секреты точного прогноза погоды. Покажем, как работают метеорологи, у которых мы берём для вас самую достоверную сводку.

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Источник: Вести.Севастополь