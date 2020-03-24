Вести Севастополь 24.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– Не стало Адольфа Шеффера. Память об архитекторе сохранят его работы.
– Находка поисковиков помогла выяснить имя ещё одного защитника города. Что о судьбе участника Великой Отечественной рассказал его брат?
– Сводки с атмосферных фронтов каждый день – их работа. Покажем, как сейчас метеорологи составляют для вас самый достоверный прогноз.
– Мысли глобально, действуй локально. Ученики применили бизнес-стратегию при сборе вторсырья. В какой еще сфере предприимчивые пятиклассники решили проявить себя?
Источник: Вести.Севастополь