Вести Севастополь 24.03.2020. Выпуск 14:25

24 марта 2020     4
Вести Севастополь 24.03.2020

Главные темы выпуска:

– Не стало Адольфа Шеффера. Память об архитекторе сохранят его работы.

– Находка поисковиков помогла выяснить имя ещё одного защитника города. Что о судьбе участника Великой Отечественной рассказал его брат?

– Сводки с атмосферных фронтов каждый день – их работа. Покажем, как сейчас метеорологи составляют для вас самый достоверный прогноз.

– Мысли глобально, действуй локально. Ученики применили бизнес-стратегию при сборе вторсырья. В какой еще сфере предприимчивые пятиклассники решили проявить себя?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 24.03.2020
Вести Севастополь 24.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Не стало Адольфа Шеффера. Память об архитекторе сохранят его работы. – Находка поисковиков помогла выяснить имя …



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