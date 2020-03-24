Вести Севастополь 24.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Не стало Адольфа Шеффера. Память об архитекторе сохранят его работы.

– Находка поисковиков помогла выяснить имя ещё одного защитника города. Что о судьбе участника Великой Отечественной рассказал его брат?

– Сводки с атмосферных фронтов каждый день – их работа. Покажем, как сейчас метеорологи составляют для вас самый достоверный прогноз.

– Мысли глобально, действуй локально. Ученики применили бизнес-стратегию при сборе вторсырья. В какой еще сфере предприимчивые пятиклассники решили проявить себя?

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Источник: Вести.Севастополь