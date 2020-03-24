Вести Севастополь 24.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В Крыму шесть новых случаев заражения коронавирусом. Как противостоять пандемии?
– Ремонт моста через суходол выходит на финишную прямую, на Большой Морской уже начали замену дорожного полотна. Когда ее завершат?
– В дистанционном режиме. Как удается решать проблемы севастопольцев по телефону? Дмитрий Белик провел прием граждан.
– Более тысячи человек остались без света из-за мошенников. Будут ли отключать должников в период повышенной готовности?
Источник: Вести.Севастополь