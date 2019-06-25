Вести Севастополь 24.06.2019. Выпуск 17:00

– Красоты Крыма и Севастополя на холсте. В Третьяковской галерее открылась выставка работ Федора Захарова.

– Дорожные работы в Севастополе идут уже на пятнадцати участках. С какими сложностями сталкиваются строители?

– Специалисты Госжилнадзора поднялись на крыши севастопольских многоэтажек. Какие нарушения выявлены в работе управляющих компаний?

– Какова экологическая ситуация на мысе Фиолент? Что угрожает чистоте моря и почвы?

Яхта «Айя» завоевала Кубок Крыма по парусному спорту Участники Всероссийской регаты крейсерских яхт вернулись в Севастополь. Накануне вечером на площади Нахимова прошла торжественная церемония награждения победителей и призёров. …



Врачам скорой помощи Крыма выдадут электрошокеры и газовые баллончики Это связано с регулярными нападениями на сотрудников скорой помощи, особенно на девушек, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор …



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