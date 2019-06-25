Вести Севастополь 24.06.2019. Выпуск 17:00

25 июня 2019     26
Вести Севастополь 24.06.2019

Главные темы выпуска:

-Виртуальное правительство. 20 тысяч жителей города интересуется работой чиновников онлайн.

– Какова экологическая ситуация на мысе Фиолент? Что угрожает чистоте моря и почвы?

– Специалисты Госжилнадзора поднялись на крыши севастопольских многоэтажек. Какие нарушения выявлены в работе управляющих компаний?

– Дорожные работы в Севастополе идут уже на пятнадцати участках. С какими сложностями сталкиваются строители?

– Красоты Крыма и Севастополя на холсте. В Третьяковской галерее открылась выставка работ Федора Захарова.

– На античной усадьбе Херсонеса севастопольцев собрал джаз.

Источник: Вести.Севастополь

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