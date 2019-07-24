Вести Севастополь 24.07.2018. Выпуск 17:00

24 июля 2019     12
Вести Севастополь 24.07.2018

Главные темы выпуска:

– Как обеспечить развитие сельских территорий Севастополя? Предложения от жителей принимают в правительстве города.

– В Свято-Георгиевском монастыре прошел молебен в честь нового креста. А отец Арсений провел обряд освящения.

– Ценный подарок ко Дню ВМФ. Копию Знамени Победы доставили из Москвы в Балаклаву.

– Центральный рынок Севастополя стал победителем всероссийского конкурса. Какие ещё торговые предприятия города признаны образцовыми?

– Массаж во время киносеанса. Что ещё предлагают посетителям кинотеатры Севастополя? И как развивается в городе эта сфера развлечений?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 24.07.2018
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