Вести Севастополь 24.07.2018. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Как обеспечить развитие сельских территорий Севастополя? Предложения от жителей принимают в правительстве города.
– В Свято-Георгиевском монастыре прошел молебен в честь нового креста. А отец Арсений провел обряд освящения.
– Ценный подарок ко Дню ВМФ. Копию Знамени Победы доставили из Москвы в Балаклаву.
– Центральный рынок Севастополя стал победителем всероссийского конкурса. Какие ещё торговые предприятия города признаны образцовыми?
– Массаж во время киносеанса. Что ещё предлагают посетителям кинотеатры Севастополя? И как развивается в городе эта сфера развлечений?
Источник: Вести.Севастополь