Вести Севастополь 24.07.2018. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Как обеспечить развитие сельских территорий Севастополя? Предложения от жителей принимают в правительстве города.



– В Свято-Георгиевском монастыре прошел молебен в честь нового креста. А отец Арсений провел обряд освящения.

– Ценный подарок ко Дню ВМФ. Копию Знамени Победы доставили из Москвы в Балаклаву.

– Центральный рынок Севастополя стал победителем всероссийского конкурса. Какие ещё торговые предприятия города признаны образцовыми?

– Массаж во время киносеанса. Что ещё предлагают посетителям кинотеатры Севастополя? И как развивается в городе эта сфера развлечений?

Источник: Вести.Севастополь