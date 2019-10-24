Вести Севастополь 24.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Четыре полосы и подземный переход. Мост через Суходол обещают сдать до конца года.
– Каким будет парк “Патриот” в Севастополе? На площадке продолжается монтаж экспозиции. Когда ее откроют для посетителей?
– Патрульный корабль «Василий Быков» возвращается из Греции в Севастополь. Что происходит на других флотах страны – в нашей еженедельной рубрике «Вести флота».
– В Севастополе подвели итоги кинофестиваля “Святой Владимир”. Кто стал победителем?
Источник: Вести.Севастополь