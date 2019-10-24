Вести Севастополь 24.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Четыре полосы и подземный переход. Мост через Суходол обещают сдать до конца года.

– Каким будет парк “Патриот” в Севастополе? На площадке продолжается монтаж экспозиции. Когда ее откроют для посетителей?

– Патрульный корабль «Василий Быков» возвращается из Греции в Севастополь. Что происходит на других флотах страны – в нашей еженедельной рубрике «Вести флота».

– В Севастополе подвели итоги кинофестиваля “Святой Владимир”. Кто стал победителем?

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Источник: Вести.Севастополь