Вести Севастополь 24.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Расширенный мост через суходол обещают сдать до конца года. А жители Корабельной стороны жалуются на некачественный дорожный ремонт.
– Крымский спецотряд Росгвардии усилили боевыми вертолётами. Какие задачи стоят перед экипажами, расскажем в эксклюзивном репортаже.
– Каким будет парк «Патриот» в Севастополе? На площадке продолжается монтаж экспозиции. Когда открытие?
– В Севастополе подвели итоги кинофестиваля «Святой Владимир». Кто стал победителем?
Источник: Вести.Севастополь