Вести Севастополь 24.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Расширенный мост через суходол обещают сдать до конца года. А жители Корабельной стороны жалуются на некачественный дорожный ремонт.

– Крымский спецотряд Росгвардии усилили боевыми вертолётами. Какие задачи стоят перед экипажами, расскажем в эксклюзивном репортаже.

– Каким будет парк «Патриот» в Севастополе? На площадке продолжается монтаж экспозиции. Когда открытие?

– В Севастополе подвели итоги кинофестиваля «Святой Владимир». Кто стал победителем?

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Источник: Вести.Севастополь